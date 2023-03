Boxe | è ufficiale | Haney contro Lomachenko il 20 maggio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) DevinVasiliysi farà. Uno degli incontri dipiù attesi degli ultimi anni andrà in scena a Las Vegas il prossimo 20. Lo statunitense, campione indiscusso dei pesi leggeri, difenderà le cinture WBC, WBA, WBO e IBFil fuoriclasse ucraino, che torna sul ring a sei mesi di distanza dalla vittoria su Ortiz al Madison Square Garden.aveva messo in programma da tempo di sfidare, ma l’aggressione russa all’Ucraina e il suo arruolamento nell’esercito hanno di fatto rallentato ogni trattativa. Professionista dal 2013,ha perso i titoli mondiali nel 2020 ma da quel momento ha ripreso la sua scalata e ora è pronto a sfidare la stella americana.è ...

Torna il grande pugilato sotto le stelle di Torrette. Appuntamento imperdibile, venerdì 31 marzo, nel quartiere anconetano: al centro sportivo 'Stefano Giuliani' di via Esino 122, dalle 20.30, spazio ...