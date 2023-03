Botta e risposta sulle alleanze, Boccia: «Pd lontano da Calenda». La replica: «Non c’è dubbio» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Francesco Boccia, fresco di elezione per acclamazione nuovo capogruppo del Pd al Senato, è in piena sintonia con Carlo Calenda. Ma sulle distanze incolmabili tra dem e terzo polo. Il fedelissimo di Elly Schlein, intervistato dalla Stampa, torna a chiudere la porta ai centristi. E da Azione fanno sapere di essere perfettamente d’accordo. Boccia chiude la porta a Renzi e Calenda “Le alleanze si fanno prima sulle visioni comuni e poi sui programmi. Non poniamo condizioni da escludere”, dice Boccia. “Certo, a giudicare dalle posizioni critiche espresse da Calenda e Renzi mi sembra complesso”. In Parlamento – spiega – occorrerà uno sforzo di comprensione e dialogo per mettere in difficoltà la destra. Ci proveremo”. Poi il corteggiamento ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Francesco, fresco di elezione per acclamazione nuovo capogruppo del Pd al Senato, è in piena sintonia con Carlo. Madistanze incolmabili tra dem e terzo polo. Il fedelissimo di Elly Schlein, intervistato dalla Stampa, torna a chiudere la porta ai centristi. E da Azione fanno sapere di essere perfettamente d’accordo.chiude la porta a Renzi e“Lesi fanno primavisioni comuni e poi sui programmi. Non poniamo condizioni da escludere”, dice. “Certo, a giudicare dalle posizioni critiche espresse dae Renzi mi sembra complesso”. In Parlamento – spiega – occorrerà uno sforzo di comprensione e dialogo per mettere in difficoltà la destra. Ci proveremo”. Poi il corteggiamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Botta e risposta tra Bocchino e Bersani su La7. “Ma tu vedi fascisti in giro?”. “Sì, vuoi che ti porti un po’ di fo… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Botta e risposta tra Bocchino e Bersani su La7. “Ma tu vedi fascisti in giro?”. “Sì, vuoi che ti porti un po’ di foto?… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Botta e risposta tra Bocchino e Bersani su La7. “Ma tu vedi fascisti in giro?”. “Sì, vuoi che ti porti un po’ di foto?… - osannacremonesi : Il botta e risposta sugli appalti voluto da Salvini tra Italo Bocchino e Pier Luigi Bersani 28/03/23… - AMikAlice : RT @giuxmaupas: io lo so che passerò le mie giornate a vedere i botta-risposta tra il cinghiale, il paraurti e @pierspollon. questi profili… -