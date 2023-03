Borsa Milano oggi, tengono le banche: bene Piazza Affari (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Seduta positiva per le Borse europee, che si confermano in rialzo insieme ai futures Usa, con Wall Street che sembra meno in difficoltà rispetto a settimana scorsa. Il mondo bancario ritrova tranquillità, con la fiducia negli istituti di credito che sembra riprendere piede. In particolare i titoli bancari vengono sostenuti anche dalla buona reazione del mercato al ritorno del banchiere svizzero Sergio Ermotti alla guida di Ubs, che ha appena salvato Credit Suisse. Al Ttf di Amsterdam sale leggermente il prezzo del gas, ma rimane sempre sotto i 43 euro al megawattora. Cresce poi il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che salgono rispettivamente dello 0,4% e dell’1,3%. A Milano il Ftse Mib è in guadagno: segna un aumento dell’1,56% e chiude a 26.739,01. In ribasso lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 178 punti base. In crescita il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Seduta positiva per le Borse europee, che si confermano in rialzo insieme ai futures Usa, con Wall Street che sembra meno in difficoltà rispetto a settimana scorsa. Il mondo bancario ritrova tranquillità, con la fiducia negli istituti di credito che sembra riprendere piede. In particolare i titoli bancari vengono sostenuti anche dalla buona reazione del mercato al ritorno del banchiere svizzero Sergio Ermotti alla guida di Ubs, che ha appena salvato Credit Suisse. Al Ttf di Amsterdam sale leggermente il prezzo del gas, ma rimane sempre sotto i 43 euro al megawattora. Cresce poi il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che salgono rispettivamente dello 0,4% e dell’1,3%. Ail Ftse Mib è in guadagno: segna un aumento dell’1,56% e chiude a 26.739,01. In ribasso lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 178 punti base. In crescita il ...

