Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa allunga con Wall Street, Milano +1,46%: Lo spread è stabile a 183 punti, il gas scende sotto i 43 e… - ansa_economia : Borsa: l'Europa conferma i rialzi dietro a future americani. Effetto Ermotti su Ubs e le banche. A Milano (+1%) cor… - infoiteconomia : Borsa: l’Europa conferma i rialzi dietro a future americani - fisco24_info : Borsa: l'Europa conferma i rialzi dietro a future americani: Effetto Ermotti su Ubs e le banche. A Milano (+1%) cor… - ansa_economia : Borsa: l'Europa allunga con banche e tecnologici, Milano +1%. Ermotti aiuta Ubs e Credit Suisse, guadagna anche Deu… -

Le Borse europee accelerano con l'avvio di Wall Street. I listini sono trainati, da una parte, dalle banche con Ubs di slancio (+4% il titolo) in scia al ritorno di Ermotti alla guida, dall'altra, dai ...Sono convinto che il Gruppo Lio sarà un'ottima piattaforma per lo sviluppo futuro di Digitiamo, in Italia ed in", ha commentato Francesco Marini , CEO di Lio Factory. L'obiettivo dell'...Insi scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Intanto, ladi New York continua a guadagnare terreno, con l' S&P - 500 che avanza dell'1,04%. L' ...

Borsa: l'Europa conclude in crescita, Francoforte +1,1% - Economia Agenzia ANSA

Nelle commodity il gas scende sotto i 43 euro al megawattora, limando il rialzo a mezzo punto percentuale. Per il petrolio è sopra i 74 dollari al barile il wti (+1,24%) mentre il brent è ampiamente ...Borsa di Milano oggi 29 marzo ... più ottimista rispetto a settimana scorsa sul possibile effetto contagio degli istituti di credito in Europa, ma Deutsche Bank si conferma debole dopo una partenza ...