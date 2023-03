(Di mercoledì 29 marzo 2023) Piazza Affari è bene intonata (+0,68%) in linea con gli altri listini europei e coi futures americani. In testa al paniere principale si piazza Stm (+4%) che recupera le perdite della vigilia sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La #Juventus solleverà l'eccezione della competenza territoriale: il processo non va fatto a Torino, dirà, ma a Mil… - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 29 marzo: Ftse Mib e piazze europee in rialzo - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 28 marzo: Ftse Mib guadagna, ma diminuisce il rialzo - fisco24_info : Borsa: a Milano (+0,68%) rimbalza Stm, scivola Intercos: Gruppo di semiconduttori beneficia delle previsioni di Inf… - ruminantia_it : Borsa merci di Milano – 28 marzo 2023. Disponibili le quotazioni delle principali materie?? prime ad uso zootecnico??… -

Buona la performance adel comparto tecnologia , che riporta un +3,83% sul precedente. Grande giornata per STMicroelectronics , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%. Si attende domani ...***: ascatta in avvio St (+3,4%) in testa a Ftse Mib (RCO). 29 - 03 - 23 09:01:26 (0161) 0 NNNN***: Europa ancora in recupero con Parigi (+0,7%) e(+0,5%) (RCO). 29 - 03 - 23 09:02:26 (0163) 0 NNNN

Al top sul Ftse Mib (+0,7%) il gruppo St (+4,3%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - Scatta la terza seduta consecutiva in rialzo per le Borse europee che, almeno in avvio, si muovono ...(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Piazza Affari è bene intonata (+0,68%) in linea con gli altri listini europei e coi futures americani. In testa al paniere principale si piazza Stm (+4%) che recupera le ...