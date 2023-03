Bonus trasporti 2023 a Roma | come richiederlo con Atac e Cotral | a chi spetta e come fare domanda

(Di mercoledì 29 marzo 2023) . Ladei cittadini è abbastanza evidente: comune funzionerà ildeiper l’e il? Saranno da capire tante dinamiche, soprattutto sull’aspetto di chi puòe poi successivamente utilizzarlo. Intanto, l’incentivo è stato confermato per il, ottenendo i favori di tutto il governo guidato da Giorgia Meloni. Ilperfunziona? Vedendo la Legge di Bilancio, gli aiuti arriverebbero per famiglie, studenti e lavoratori. Dal governo, verrebbero messi a disposizione 60 euro, utili per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici, plurimensili, annuali per il trasporto pubblico ...

Bonus 60 euro trasporti 2023: operativo per famiglie, studenti e lavoratori. Quali sono i requisiti e come richiederlo. La richiesta online è ancora in fase di attivazione e dovrebbe partire da maggio. Via libera alla nuova edizione del bonus trasporti per il 2023. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, il Ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno approvato la misura di sostegno per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici e ai treni per tutto il 2023. Un buono da 60 euro per chi ha avuto, nel 2022, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, rispondendo a un'interrogazione al Question time sul bonus da 60 euro per acquistare un abbonamento per il trasporto pubblico locale.