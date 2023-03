Bonus Edilizia ed emergenza crediti incagliati: Confartigianato Imprese Bergamo ricevuta da Prefetto e Presidente della Provincia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Confartigianato Imprese Bergamo ha scritto a tutte le istituzioni locali chiedendo loro un incontro per sensibilizzarle in merito all’emergenza dei crediti incagliati legati ai Bonus edilizi, che sta mettendo a rischio le Imprese del comparto casa, dopo il decreto del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, dove si è disposta l’interruzione improvvisa e inaspettata della cessione dei crediti e dello sconto in fattura. Il primo incontro si è tenuto lo scorso mercoledì 22 marzo, quando il Presidente Giacinto Giambellini, assieme al direttore Stefano Maroni, sono stati ricevuti dal Prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza. Il secondo, lunedì 27 marzo, col ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023)ha scritto a tutte le istituzioni locali chiedendo loro un incontro per sensibilizzarle in merito all’deilegati aiedilizi, che sta mettendo a rischio ledel comparto casa, dopo il decreto del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, dove si è disposta l’interruzione improvvisa e inaspettatacessione deie dello sconto in fattura. Il primo incontro si è tenuto lo scorso mercoledì 22 marzo, quando ilGiacinto Giambellini, assieme al direttore Stefano Maroni, sono stati ricevuti daldiGiuseppe Forlenza. Il secondo, lunedì 27 marzo, col ...

