Bonus | benzina e aiuti a famiglie e imprese su luce e gas | ecco quanto sono costati alle casse dello Stato dall’inizio della guerra a oggi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Fino a settembrescorso anno il nostro Paese èil secondo per stanziamenti tra i Paesi di area Ue, con l’arrivo di Giorgia Meloni le misurevia via calate, passando da quasi 50 miliardi di Draghi agli attuali 5

Tale prospettiva rimane valida anche per iltargato Meloni. Complice la difficile contingenza economica e la necessità di distribuire gli aiuti su più fronti, dallaalle bollette, l'...L'attivazione delda parte del Governo è legata all' aumento del prezzo dellae alla conseguente necessità di facilitare l'utilizzo dei mezzi pubblici per spostarsi quotidianamente. Ad ......questo motivo non è detto che tutti coloro che già prendono il Rdc abbiano diritto anche al... come ad esempio per comprare vestiti o per fare. A tal proposito, chi ne fosse interessato ...

BONUS ED INCENTIVI - Bonus famiglie 2023 contro caro energia ... Confartigianato Imprese Perugia

Via libera alla nuova edizione del Bonus Trasporti per il 2023. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, il Ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone e il ...Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...