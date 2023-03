Bonelli Avs | ' Il governo tutela i soldi delle lobby come l' Eni e i loro extraprofitti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Energia. Bonelli (AVS): Piano Governo molto chiaro, tutelare extraprofitti e interessi ENI - - Agenparl : Nucleare. Bonelli (AVS): Italia firma ma Meloni aveva assicurato il sì solo con decisione parlamentare - - AngeloBonelli1 : RT @Agricolae1: #Agricoltura, interrogazione @AngeloBonelli1 (@Verdi_SI_Europa) su abbattimenti per #Cocciniglia Tartaruga - Agricolae1 : #Agricoltura, interrogazione @AngeloBonelli1 (@Verdi_SI_Europa) su abbattimenti per #Cocciniglia Tartaruga - TV7Benevento : Auto: Bonelli (Avs), 'disastro Italia in UE, si schiera contro politiche sul clima' - -

Secondo'questa norma è la prova che il governo Meloni tutela i soldi delle lobby fossili che hanno accumulato oltre 40 miliardi di euro di extraprofitti, e questo spiega perché l'Italia è ...... tra gli altri, anche il leader dei Verdi Angelo. Una proposta, sottolinea Francesca Ghirra, che "punta ad ampliare la sfera dei diritti e delle libertà senza obbligare nessuno nè incidere ...La destra italiana si è astenuta in Europa sul voto per lo stop ai motori più inquinanti a partire dal 2035, una posizione che secondo Angelodi, isola ancor di più il nostro Paese nelle grandi battaglie che toccheranno l'umanità nei prossimi anni. "Meloni sempre più isolata in Europa per difendere le fonti fossili, alleata con ...

Nucleare, Bonelli (AVS): Italia firma ma Meloni aveva assicurato il sì ... Energia Oltre

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Meloni sempre più isolata in Europa per difendere le fonti fossili, alleata con Polonia e Bulgaria, continua con la sua politica dei No a innovazione e modernità chiedendo ...Bonelli (Avs): "La Meloni non capisce, se le parli di siccità ti risponde 'Non sono Mosè', e poi rideva. La questione è seria, i nostri fiumi si stanno trasformando in un corridoio di sabbia".