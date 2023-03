Bologna-Udinese | Mazzoleni al Var | la designazione arbitrale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bologna_sport : #BFCUdinese, ecco il direttore di gara - bologna_sport : Verso Bologna-Udinese: Dominguez e Zirkzee in gruppo, out in tre - MonicaTox69 : Ferrieri Caputi l'arbitro di Bologna-Udinese - FantaCons : @AndreCardi Cremonese-Atalanta 1-2 Inter-Fiorentina 3-1 Juventus-Verona 2-0 Bologna-Udinese 2-1 Monza-Lazio 1-1 Spe… - HyboriaLeague : @AndreCardi Cremonese-Atalanta 0-2 Inter-Fiorentina 1-3 Juventus-Verona 2-0 Bologna-Udinese 2-2 Monza-Lazio 0-1 Spe… -

20.45 Marchetti Di Iorio - Di Gioia Iv: Ghersini Var: valeri Avar: giuah. 12.30 Ferrieri Caputi Bindoni - Scarpa Iv: mariani Var: Mazzoleni Avar: Marini Monza - Lazio h. 15.00 ......00 Monza - Firenze 19:30 Vallefoglia - Novara Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Monza - Lazio 15:00 Spezia - ......45 Inter 1 Fine 0 Milan Lunedì 13 Febbraio 2023 - 20:45 Sampdoria 0 Fine 0 Inter Sabato 18 Febbraio 2023 - 20:45 Inter 3 Fine 1Domenica 26 Febbraio 2023 - 12:301 Fine 0 Inter ...

SERIE A: RAPUANO ARBITRA NAPOLI-MILAN, BOLOGNA-UDINESE A FERRIERI CAPUTI - Sportmediaset Sport Mediaset

Marchetti per Juventus-Verona, Monza-Lazio a Marcenaro, Ferrieri Caputi dirige Bologna-Udinese ROMA (ITALPRESS) - Sarà Antonio Rapuano a dirigere Napoli-Milan, big-match della 28esima giornata in ...Marcenaro per Monza-Lazio, Irrati per Roma-Sampdoria. Juventus-Verona va invece a Marchetti. Nuova presenza ufficiale in Serie A per Maria Sole Ferrieri Caputi che dirigerà Bologna-Udinese.