Bologna: individuati tre laboratori per produzione orologi da parete contraffatti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bologna, 29 mar. (Adnkronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno individuato tre laboratori nei comuni di Imola e Castel San Pietro, utilizzati per creare orologi da parete con marchi contraffatti. Gli orologi venivano realizzati attraverso pantografi, intagliatori e macchine laser che, con l'ausilio di specifici software, permettevano di incidere, su vinili ormai inutilizzati, qualsiasi figura o immagine. I prodotti realizzati riproducevano prevalentemente marchi e loghi di cantanti, gruppi musicali, film, serie tv, case automobilistiche, squadre di calcio e di basket, oltre a personaggi vari del mondo dello spettacolo; gli stessi venivano venduti online, anche tramite i social media, con tanto di spedizione oppure presso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. (Adnkronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno individuato trenei comuni di Imola e Castel San Pietro, utilizzati per crearedacon marchi. Glivenivano realizzati attraverso pantografi, intagliatori e macchine laser che, con l'ausilio di specifici software, permettevano di incidere, su vinili ormai inutilizzati, qualsiasi figura o immagine. I prodotti realizzati riproducevano prevalentemente marchi e loghi di cantanti, gruppi musicali, film, serie tv, case automobilistiche, squadre di calcio e di basket, oltre a personaggi vari del mondo dello spettacolo; gli stessi venivano venduti online, anche tramite i social media, con tanto di spedizione oppure presso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... horottoilvetro : RT @corrierebologna: Maxi operazione in tutta Italia: in città sei possibili casi di cessione illecita degli account individuati. Sottratto… - corrierebologna : Maxi operazione in tutta Italia: in città sei possibili casi di cessione illecita degli account individuati. Sottra… - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Bologna in occasione del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2023” sequestrati oltre 31 mila prodotti non sicuri o non conformi all… - SoniaSamoggia : RT @GDF: #GDF #Bologna in occasione del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2023” sequestrati oltre 31 mila prodotti non sicuri o non conformi all… - rosati22 : RT @GDF: #GDF #Bologna in occasione del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2023” sequestrati oltre 31 mila prodotti non sicuri o non conformi all… -

Bologna: individuati tre laboratori per produzione orologi da parete ... Il Tirreno Bologna: individuati tre laboratori per produzione orologi da parete contraffatti Bologna, 29 mar. (Adnkronos) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno individuato tre laboratori nei comuni di Imola e Castel San Pietro, utilizzati per creare ... La fabbrica dei “soggiorni”: sventata frode da 4 milioni Così, tra Bologna e Ferrara, è stato individuato un giro d'affari fraudolento che per anni ha lucrato sull'immigrazione clandestina, con danni allo Stato che, senza l'intervento dei Finanzieri e della ... Bologna, 29 mar. (Adnkronos) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno individuato tre laboratori nei comuni di Imola e Castel San Pietro, utilizzati per creare ...Così, tra Bologna e Ferrara, è stato individuato un giro d'affari fraudolento che per anni ha lucrato sull'immigrazione clandestina, con danni allo Stato che, senza l'intervento dei Finanzieri e della ...