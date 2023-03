Bologna, i piani per il futuro con Posch e Dominguez come perni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Bologna vuole blindare due dei perni della squadra: offerta oltre al milione per Nico Dominguez, Posch a due gare dal riscatto Nonostante sia nel mirino di molte big, Thiago Motta rimane concentrato sul Bologna anche per la prossima stagione. come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico incontrerà Saputo ad aprile per discutere i piani per la prossima stagione. Al centro dei discorsi ci saranno due figure chiave: Nico Dominguez e Stefan Posch. L’argentino è in scadenza a giugno 2024, ma i rossoblu sono pronti ad offrire un rinnovo fino al 2026 ad 1.5 milioni l’anno. Per quanto riguarda il difensore austriaco, preso in prestito con obbligo di riscatto in caso di un utilizzo superiore al 60% in stagione, è a due sole ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilvuole blindare due deidella squadra: offerta oltre al milione per Nicoa due gare dal riscatto Nonostante sia nel mirino di molte big, Thiago Motta rimane concentrato sulanche per la prossima stagione.riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico incontrerà Saputo ad aprile per discutere iper la prossima stagione. Al centro dei discorsi ci saranno due figure chiave: Nicoe Stefan. L’argentino è in scadenza a giugno 2024, ma i rossoblu sono pronti ad offrire un rinnovo fino al 2026 ad 1.5 milioni l’anno. Per quanto riguarda il difensore austriaco, preso in prestito con obbligo di riscatto in caso di un utilizzo superiore al 60% in stagione, è a due sole ...

