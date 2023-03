Bollette | nuovi tagli Meno 20% sulla luce e 10% sul gas

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Non dovremo più vedere, alper un periodo di tempo non breve, commercianrti piangenti con lestratosferiche da mostrare, e soprattutto famiglie che sono costrette a fare rinunce importanti per evitare di vedersiare le forniture

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette.… - FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni è al lavoro per garantire nuovi sostegni a famiglie e imprese per fronteggiare il caro bollette… - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette. E… - Roberto02248702 : RT @fattoquotidiano: Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette. E… - DeSantis1948 : RT @fattoquotidiano: Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette. E… -

... insieme stabiliamo e immaginiamo quella che debba essere la sanità del futuro, immaginiamo i... 1,4 sono stati postati soltanto per le maggiori spese derivanti dall'aumento delledi ...'I cittadini del nostro Paese cosa si aspetterebbero di trovare in un decreto del governoImmaginosostegni e aiuti. Invece no, anzi. Non solo diminuiscono le risorse, ma il governo Meloni ha inserito a tradimento anche lo scudo penale per gli evasori, lo stesso di dicembre.Le Regioni al governo: "Servono 5 miliardi per spese Covid e. Senzafondi taglio ai servizi" ...

Il Consiglio dei ministri approva nuovi aiuti per le bollette AGI - Agenzia Italia

In estrema sintesi il governo ha approvato il testo di un ulteriore “decreto bollette”, pensato per continuare a contenere i costi dell’energia, un nuovo decreto legislativo sugli appalti, e un ...Non dovremo più vedere, almeno per un periodo di tempo non breve, commercianrti piangenti con le bollette stratosferiche da mostrare, e soprattutto famiglie che sono costrette a fare rinunce ...