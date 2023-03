Bollette, il calo previsto per la luce ma c’è una beffa (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Arera ha fatto saper ein anticipo che le tariffe della bolletta della luce caleranno nel prossimo mese. Tuttavia, c’è una sgradita sorpresa I costi delle Bollette si avviano man mano a scendere e nel tempo arriveranno ai livelli del periodo precedente all’inizio del conflitto in Ucraina che ha generato le speculazioni sui costi energetici. Infatti, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Arera ha fatto saper ein anticipo che le tariffe della bolletta dellacaleranno nel prossimo mese. Tuttavia, c’è una sgradita sorpresa I costi dellesi avviano man mano a scendere e nel tempo arriveranno ai livelli del periodo precedente all’inizio del conflitto in Ucraina che ha generato le speculazioni sui costi energetici. Infatti, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Bollette, Besseghini (Arera): verso calo oltre 20% per la luce e 10% per il gas - infoiteconomia : Bollette più basse, calo di oltre 20% per la luce e 10% per il gas - giorgiozanchini : RT @Radio1Rai: ??#Radioanchio @massimogara @LegaSalvini presidente commissione Finanze: “Si prevede un’uscita soft da questo sistema di #inc… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @massimogara @LegaSalvini presidente commissione Finanze: “Si prevede un’uscita soft da questo sistem… - paolo20665634 : @spighissimo v articolo di Sky: ‘il calo del costo del metano nelle bollette italiane dovrebbe essere del 35% rispe… -