Bollette, fisco e sanità: così il maxi-decreto omnibus sfida i paletti costituzionali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gli aiuti per l’energia scadevano a fine mese. Ma la non punibilità di alcuni reati tributari è un colpo di spugna Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gli aiuti per l’energia scadevano a fine mese. Ma la non punibilità di alcuni reati tributari è un colpo di spugna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori che scoperti pagano il dov… - Fusillide : RT @RenatoMaiaron: Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori. Calpestando i requisiti di nec… - BonoraGabriella : RT @erretti42: Cucù. Ogni provvedimento è buono per dare un aiutino agli evasori. I mancati introiti delle tasse li recuperiamo dai pension… - Marco02839896 : RT @LaVeritaWeb: Sì in cdm al dl Bollette: dal 1° ottobre un contributo senza limiti di reddito. Passa anche il Codice degli appalti: favor… - RenatoMaiaron : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori. Calpestando i requisiti d… -