Bollette e bonus riscaldamento | cosa ha deciso il governo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovo decreto legge con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette è stato approvato dal Consiglio dei ministri martedì 28 marzo

Poi l'attesissimo rinnovo delsociale per le ridurre il caronella sua versione maggiorata. L'incentivo verrà, infatti, esteso alle famiglie con un Isee fino a 15 mila euro. Il Cdm ...Il decreto discusso ieri in Consiglio dei ministri, dal valore di 4,9 miliardi di euro, contiene un'importante novità per quanto riguarda le famiglie che, dal prossimo ottobre, potrebbero notare un ...riscaldamento e Iva ridotta sul gas: cosa prevede il decreto. Tutte le misure Il forte calo delle quotazioni delle materie prime degli ultimi mesi dovrebbe consentire comunque un ...

Dalle bollette al bonus riscaldamento, ecco tutte le misure del decreto approvato dal Cdm Sky Tg24

Il testo prevede il prolungamento fino al 30 giugno del bonus sociale elettrico e gas (riservato ai nuclei ... al 35% del valore applicato nel trimestre precedente). Il decreto bollette approvato dal ...Prorogato fino al 30 giugno il bonus sociale, lo sconto sulle bollette di luce e gas per le famiglie con Isee fino a 15mila euro. Confermati fino al 30 giugno i crediti d’imposta al 40% e al 45% per ...