BNL BNP Paribas Big Match: un podcast per informare e comunicare (Di mercoledì 29 marzo 2023) I nuovi mezzi di comunicazione ottengono un successo sempre maggiore, comunicando con il pubblico in modo innovativo e originale. BNL BNP Paribas ha scelto di seguire il cambiamento, diventandone parte, anche con l'utilizzo di un podcast, per entrare in contatto con un numero crescente di ascoltatori, per informare e comunicare la propria vision. Questo podcast si chiama Big Match e utilizza alcuni esempi che derivano direttamente dallo sport per spiegare in modo chiaro e semplice alcuni concetti propri del mondo finanziario ed economico. Un espediente, questo, che sicuramente piace agli ascoltatori del nuovo canale Spotify di BNL BNP Paribas, che periodicamente propone nuovi interventi. L'intento è duplice: da un lato si vuole formare l'ascoltatore, perché sia in ...

