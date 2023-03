BMW - lei la nuova Serie 1 F70?

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Alcuni prototipi della BMW1 sono stati fotografati in Scandinavia mentre erano impegnati in una sessione di test comparativi: la vettura messa fianco a fianco con la versione attuale, la F40, potrebbe infatti essere un muletto della sua erede, la. Foto simili erano state già scattate molti mesi fa e ora si fa strada l'ipotesi che non si tratti di un semplice restyling del modello che conosciamo, ma di una vera e propriagenerazione, o quasi. Più di un restyling, ma le portiere sono le stesse. La possibilità di vedere le vetture una accanto all'altra rende il confronto molto più semplice: i prototipi sembrano mantenere le proporzioni conosciute, perché i pannelli della carrozzeria sono molto simili, incluse le maniglie delle portiere e il taglio dei cristalli laterali, mentre a cambiare è la forma e la disposizione ...

