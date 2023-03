BMW i5 - Le foto dei collaudi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La BMW esce allo scoperto con nuove informazioni e immagini sulla i5: si tratta dell'annunciata elettrica che affiancherà la nuova Serie 5 e che debutterà in autunno. I tecnici tedeschi stanno ultimando iin Scandinavia prima della delibera definitiva. Il design si evolve senza rivoluzioni. La i5, che sarà sia come berlina sia come Touring per aprire di fatto un nuovo segmento di mercato, seguirà la logica già applicata alle coppie Serie 7-i7, Serie 4-i4 e X1-iX1 di recente presentazione, con piattaforma in comune e design molto simile alle sorelle endotermiche. Le immagini che accompagnano il comunicato sono quindi una anteprima concreta sia per la Serie 5 che per la i5 e dimostrano la scelta di evolvere il design attuale senza particolari scossoni: questo significa che i gruppi ottici rimarranno nella posizione tradizionale e che il doppio rene non si ...