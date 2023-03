Bloccati in ascensore, lei canta e suona con la chitarra ma i presenti sembrano non gradire: la loro reazione è impagabile – Video (Di mercoledì 29 marzo 2023) Restano Bloccati in ascensore, ma lei tira fuori la chitarra, che aveva con sé, e iniziare a suonare e cantare. Il Video della giovane cantautrice folk, Jessica Pearson, sta facendo il giro del mondo. Forse non tanto per le buone intenzioni della ragazza, che con Take me home, country roads di John Denver ha voluto “alleggerire” un momento di stress, quanto, probabilmente, per la reazione dei presenti, che hanno dato l’impressione di non gradire l’iniziativa di Pearson. Video Twitter/@cal gif L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Restanoin, ma lei tira fuori la, che aveva con sé, e iniziare are ere. Ildella giovaneutrice folk, Jessica Pearson, sta facendo il giro del mondo. Forse non tanto per le buone intenzioni della ragazza, che con Take me home, country roads di John Denver ha voluto “alleggerire” un momento di stress, quanto, probabilmente, per ladei, che hanno dato l’impressione di nonl’iniziativa di Pearson.Twitter/@cal gif L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Bloccati in ascensore, lei canta e suona con la chitarra ma i presenti sembrano non gradire: la loro reazione è imp… - leggoit : Bloccati in ascensore, ragazza tira fuori la chitarra e canta: l'imbarazzo sul volto dei presenti è virale. Il vide… - SickBoy1987 : RT @ninersmessimale: bloccati in ascensore con una che canta Country Road. Poi dici perché gli americani sparano - ninersmessimale : bloccati in ascensore con una che canta Country Road. Poi dici perché gli americani sparano - radio_m2o : #DavidGuetta e #Afrojack bloccati in ascensore prima del set all’Ultra Music Festival di Miami ??… -