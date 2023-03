Binance ha nascosto i legami con la Cina? Il gigante crypto sotto accusa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Altri guai all’orizzonte per, la borsa di criptovalute più grande al mondo, stavolta con pesanti implicazioni geopolitiche. Dopo essere stata citata in giudizio negli Stati Uniti, aver sofferto importanti guasti tecnici e visto oltre due miliardi di dollari defluire dalla propria piattaforma in pochi giorni, mercoledì il Financial Times ha rivelato che l’azienda avrebbeper anni i propricon la. Per capire l’importanza dello scoop occorre tornare a fine 2017, quando le autorità cinesi diedero un giro di vite al settore delle criptovalute.reagì assicurando di aver lasciato la; il fondatore sino-canadese Changpeng Zhao (detto CZ) dichiarò che la maggior parte dei dipendenti della piattaforma, con l’eccezione di “un piccolo numero di agenti del ...