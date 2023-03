Bill Gates avverte: “Attenti all’Intelligenza Artificiale. Se sarà in grado di stabilire i propri obiettivi, potrà portare catastrofi” (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’intelligenza Artificiale? Porterà grandi benefici ma attenzione alla superintelligenza: quella in grado di stabilire da sola i propri obiettivi è un rischio catastrofico per tutta l’umanità. A dirlo, o meglio, a scriverlo sul suo blog è stato qualche giorno fa Bill Gates che se da un lato si dichiara entusiasta dell’evoluzione di queste tecnologie, dall’altro resta cauto e mette nero su bianco i timori per i possibili abusi. “L’era dell’AI è iniziata” è il titolo del post scritto dal fondatore di Microsoft dopo il lancio di Bard da parte di Google, il “rivale” di ChatGpt, creato da Open AI e integrato anche nel motore di ricerca Bing di Microsoft. COME Gates VEDE L’INTELLIGENZA Artificiale Lavoro, educazione, sanità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’intelligenza? Porterà grandi benefici ma attenzione alla superintelligenza: quella indida sola iè un rischioco per tutta l’umanità. A dirlo, o meglio, a scriverlo sul suo blog è stato qualche giorno fache se da un lato si dichiara entusiasta dell’evoluzione di queste tecnologie, dall’altro resta cauto e mette nero su bianco i timori per i possibili abusi. “L’era dell’AI è iniziata” è il titolo del post scritto dal fondatore di Microsoft dopo il lancio di Bard da parte di Google, il “rivale” di ChatGpt, creato da Open AI e integrato anche nel motore di ricerca Bing di Microsoft. COMEVEDE L’INTELLIGENZALavoro, educazione, sanità. ...

