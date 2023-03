Bilancio regionale, si accende il dibattito in Aula: critiche sulla mancanza del “tagliatasse” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma – Si è conclusa oggi in Consiglio regionale la discussione generale sui provvedimenti legislativi che compongono la manovra finanziaria 2023-2025, presentata in Aula dall’assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini. A partire da domani mattina alle ore 11 inizierà l’esame degli articoli. Ad avviare il dibattito è stato Alessio D’amato (Insieme per il Lazio), che ha condiviso l’auspicio della Giunta Rocca di un aumento della quota per il Lazio del Fondo sanitario nazionale. sulla manovra finanziaria, D’Amato ha precisato che “da parte nostra non c’è la volontà di ritardare l’adozione di questo provvedimento, infatti non abbiamo fatto attività emendativa, mi preme però ricordare di salvaguardare le prerogative del Consiglio regionale in ambito alla sua ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma – Si è conclusa oggi in Consigliola discussione generale sui provvedimenti legislativi che compongono la manovra finanziaria 2023-2025, presentata indall’assessoreal, Giancarlo Righini. A partire da domani mattina alle ore 11 inizierà l’esame degli articoli. Ad avviare ilè stato Alessio D’amato (Insieme per il Lazio), che ha condiviso l’auspicio della Giunta Rocca di un aumento della quota per il Lazio del Fondo sanitario nazionale.manovra finanziaria, D’Amato ha precisato che “da parte nostra non c’è la volontà di ritardare l’adozione di questo provvedimento, infatti non abbiamo fatto attività emendativa, mi preme però ricordare di salvaguardare le prerogative del Consiglioin ambito alla sua ...

