Bilancio regionale | Rinaldi | “Risorse per i Comuni colpiti dal terremoto per far partire la ricostruzione”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma – “Oggi il Consiglioha approvato ildi previsione finanziario 2023/2025 che prevede lo stanziamento fino al 10% delledel PR Lazio FESR 2021-2027 da destinare aidagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Si tratta di una cifra importante che potrà contribuire ad unadel tessuto economico e sociale delle zone interessate. Sono davvero felice e soddisfatta per questa decisione. Sono ancora vivi nei nostri ricordi quei terribili momenti in cui la terra in Sabina ha tremato portandosi via interi paesi e centinaia di persone. In questi anni i cittadini di Amatrice e di tutti idel Cratere si sono sentiti abbandonati. Il sisma del 2016 è una ferita ancora aperta e basta visitare questi luoghi per capirne i ...