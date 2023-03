Biglietti Napoli-Milan: De Laurentiis incassa una cifra record (Di mercoledì 29 marzo 2023) I Biglietti di Napoli-Milan per la Champions League sono in vendita, la richiesta è altissima: incasso record per De Laurentiis. Da ieri è cominciata la corsa al biglietto per Napoli-Milan. I tagliandi sono già in vendita, con diritto di prelazione di 48 ore per gli abbonati, che potranno usufruire anche di uno sconto. Poi la vendita sarà libera on-line per i possessore di fidelity card del Napoli, ma anche nei normali punti vendita del circuito Ticketone. La società che gestisce la vendita dei Biglietti ha assicurato che ci sarà un giusto rapporto tra quelli che verranno venduti on line e negli store. Napoli-Milan Biglietti a ruba: ecco quanto incassa la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Idiper la Champions League sono in vendita, la richiesta è altissima: incassoper De. Da ieri è cominciata la corsa al biglietto per. I tagliandi sono già in vendita, con diritto di prelazione di 48 ore per gli abbonati, che potranno usufruire anche di uno sconto. Poi la vendita sarà libera on-line per i possessore di fidelity card del, ma anche nei normali punti vendita del circuito Ticketone. La società che gestisce la vendita deiha assicurato che ci sarà un giusto rapporto tra quelli che verranno venduti on line e negli store.a ruba: ecco quantola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - napolipiucom : Biglietti Napoli-Milan: De Laurentiis incassa una cifra record #ChampionsLeague #Milan #napoli #ForzaNapoliSempre - mil_mar : RT @maxmassi969: Stavolta non mi faccio fregare, non partecipo alle polemiche…sono concentrato sul mio Napoli, se volete litigare tra di vo… - AndreaZeoli : RT @MilanNewsit: Il Mattino - Biglietti falsi per Milan-Napoli: a Napoli 'c’è chi ha giocato sull’entusiasmo di qualche ingenuo tifoso' htt… -