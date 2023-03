Biden, Russia fa guerra ingiusta, noi baluardo democrazia (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Riteniamo la Russia responsabile della sua guerra ingiusta e non provocata contro l'Ucraina dimostrando che le democrazie sono forti e risolute": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Riteniamo laresponsabile della suae non provocata contro l'Ucraina dimostrando che le democrazie sono forti e risolute": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - News24_it : Biden, Russia fa guerra ingiusta, noi baluardo democrazia - Sa59422328 : RT @AgainCarlakak: Il popolo francese in rivolta per la riforma delle pensioni di Macron sta passando dalla parte della Russia; sentite le… - oznerol4 : RT @AgainCarlakak: Il popolo francese in rivolta per la riforma delle pensioni di Macron sta passando dalla parte della Russia; sentite le… - fisco24_info : Biden, Russia fa guerra ingiusta, noi baluardo democrazia: Aperto 2/o Summit for Democracy.Cremlino, 'non è una cos… -