Biagio Izzo chiude al Delle Arti la stagione 2022/2023 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà Biagio Izzo a chiudere la stagione 2022/2023 del Teatro Delle Arti di Salerno. L'attore partenopeo sarà di scena sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18.30 con lo spettacolo "Balcone a 3 piazze", di Mirko Setaro e Francesco Velonà, per la regia di Pino L'Abbate. In scena con Izzo anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo, il tutto prodotto da Tradizione e Turismo e AG Spettacoli. Lo spettacolo è ambientato a Napoli. Antivigilia di Natale. Un'insolita bufera ha interrotto tutti i collegamenti col resto dell'Italia. A causa della bufera, Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di ...

