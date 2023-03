Bevy | il delivery delle bevande

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dagli anni ’80 torna in versione 4.0 ed ecosostenibile Torna direttamente dagli anni ’80, in versione 4.0 e sostenibile, la consegna di acqua minerale a domicilio con vuoto a rendere. A riportare in auge un servizio comodo e conveniente, e tutto sommato all’epoca innovativo, in termini di riciclo e tutela dell’ambiente, è, una startup nata a Milano, post pandemia, da una coppia italo-tedesca nel lavoro e nella vita, Federica Lettieri e Hendrik Wawers, con expertise lavorativa in società di business consulting, in quel di Berlino. Il nuovo progetto milanese, che al momento copre anche alcuni Comuni della Brianza, consente ai cittadini di ordinare tramite sito, tutte le(non solo acqua, ma ben 400 referenze) che desiderano, senza limiti di quantità, e riceverle sulla porta di casa, anche in sole due ore (ove e quando possibile). Dopo ...