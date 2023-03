Betis | Canales | quattro partite sanzionate per le sue parole su Mateu Lahoz

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) 2023-03-29 17:32:16 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: C.anales è stato sanzionato dal comitato della concorrenza congiochi dopo le dichiarazioni su. Il giocatore cantabrico ha dichiarato dopo il-Valladolid sull’espulsione nella partita contro il Cadice, che l’arbitro valenciano “L’avevo premeditato e non fa parte del gioco”. Inoltre, il 10 bótico non ha voluto mantenere nessun tipo di contatto con l’arbitro, durante tutti i 90 minuti, pur essendo capitano in quella partita: “Ero molto chiaro che non mi sarei rivolto a lui. Sono il capitano e devo parlare con l’arbitro e oggi non lo avrei fatto, non era appropriato. Ho cercato di evitare qualsiasi conversazione”. Secondo il fascicolo della Commissione Concorrenza, la ...