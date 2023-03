Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Resta per ora all’ospedale San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni. Sembrerebbe allungarsi il suo ricovero: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio di oggi, ma – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – potrebbe fermarsi in ospedale ancora qualche giorno. Il motivo del suo ingresso in struttura era sottoporsi a controlli ed esami di routine. L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Resta per ora all’San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio, 86 anni. Sembrerebbersi il suo: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio di oggi, ma – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – potrebbe fermarsi in. Il motivo del suo ingresso in struttura era sottoporsi a controlli ed esami di routine. L’ultimodial San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno - infoitinterno : Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno - News24_it : Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno - vivereitalia : Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno - ledicoladelsud : Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno -

Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno L'ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L'ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una ... Amanda Lear è un'opera d'arte vivente, destinata a essere triste per natura Per limitarci all'Italia c'è la televisione commerciale con Silvio Berlusconi che intuisce subito ... Achille Bonito Oliva che si spoglia davvero o Vittorio Sgarbi, l'unico che sotto le coperte allunga ... Chi sono i 4 assi della Meloni - Luigi Bisignani ... ha alla fine optato per una telefonata, che comunque allunga la vita come direbbe Massimo Lopez. ... analogamente alla Russia, la Libia, per come sono andate le cose, è un argomento caro a Berlusconi ... L'ultimo ricovero dial San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L'ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una ...Per limitarci all'Italia c'è la televisione commerciale con Silvioche intuisce subito ... Achille Bonito Oliva che si spoglia davvero o Vittorio Sgarbi, l'unico che sotto le coperte...... ha alla fine optato per una telefonata, che comunquela vita come direbbe Massimo Lopez. ... analogamente alla Russia, la Libia, per come sono andate le cose, è un argomento caro a... Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno Reportage online Berlusconi, si allunga il ricovero: in ospedale ancora qualche giorno Resta per ora all’ospedale San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni. Sembrerebbe allungarsi il suo ricovero: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio di ... Resta per ora all’ospedale San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni. Sembrerebbe allungarsi il suo ricovero: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio di ...