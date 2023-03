Berlusconi resta in ospedale, dimissioni non prima di domani (Di mercoledì 29 marzo 2023) Silvio Berlusconi resta in ospedale. Secondo quanto si apprende, il leader di Forza Italia sarà dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da lunedì sera per alcuni controlli, non prima di domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Silvioin. Secondo quanto si apprende, il leader di Forza Italia sarà dimesso dall’San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da lunedì sera per alcuni controlli, nondi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

