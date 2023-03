Bergomi: «Inter, Fiorentina peggior avversario. Servono recuperi» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si avvicina la sfida tra Inter e Fiorentina, con il calcio d’inizio in programma sabato alle ore 18. Della partita ha parlato Beppe Bergomi sulle frequenze di TMW Radio, sottolineando le difficoltà in vista per i nerazzurri. peggior avversario – Beppe Bergomi ha analizzato in questo modo l’avvicinamento alla partita di sabato tra Inter e Fiorentina: «La Fiorentina è il peggior cliente per l’Inter. Una squadra che ha idea e sviluppa gioco. I nerazzurri hanno bisogno di recuperare alcuni giocatori, tra cui anche Lautaro Martinez che lo vedo in difficoltà. Mentre Lukaku dovrebbe essere servito in modo di verso. Adesso la squadra di Inzaghi ha qualche difficoltà e i viola sono l’avversario ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si avvicina la sfida tra, con il calcio d’inizio in programma sabato alle ore 18. Della partita ha parlato Beppesulle frequenze di TMW Radio, sottolineando le difficoltà in vista per i nerazzurri.– Beppeha analizzato in questo modo l’avvicinamento alla partita di sabato tra: «Laè ilcliente per l’. Una squadra che ha idea e sviluppa gioco. I nerazzurri hanno bisogno di recuperare alcuni giocatori, tra cui anche Lautaro Martinez che lo vedo in difficoltà. Mentre Lukaku dovrebbe essere servito in modo di verso. Adesso la squadra di Inzaghi ha qualche difficoltà e i viola sono l’...

