Benvenuti nella fabbrica cinese di articoli scientifici fake

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Con la pandemia, la ricerca scientificaè aumentata considerevolmente. La Cina è diventata così il Paese con più produzione, sorpassando per la prima volta gli Stati Uniti. Solo nel 2021, la pubblicazione difirmati da autori cinesi è cresciuta del 23%, secondo i dati dell’Istituto di Informazione Scientifica degli Stati Uniti. Peccato che queste pubblicazioni abbiano un’origine misteriosa. Un’inchiesta del quotidiano Financial Times svela come questa prolifica ricerca scientifica sia il prodotto di “fabbriche di” e non di veri e studi rigorosi. Le riviste scientifiche in tutto il mondo sono molto preoccupate per questo fenomeno. “Gli esperti sostengono che l’impressionante produzionenasconde inefficienze sistemiche e uno sfondo di ricerca fraudolenta e di ...