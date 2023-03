Benessere sessuale, i lubrificanti di Christina Aguilera (Di mercoledì 29 marzo 2023) La cantante Christina Aguilera promuove il Benessere sessuale. La vincitrice di cinque Grammy Awards e due Latin Grammy Awards è la co-fondatrice e brand advisor di Playground, il nuovo marchio di Benessere sessuale lanciato nel 2022, per sostenere la visione positiva del sesso in merito alla salute, al Benessere e al piacere. Il brand offre prodotti innovativi per l’intimità approvati dalla FDA (Food and Drug Administration), che migliorano la salute sessuale delle donne. Il post di Christina Aguilera, co-fondatrice e brand advisor di Playground“Ho trascorso tutta la mia carriera a incoraggiare tutti, ma soprattutto le donne a sentirsi più forti pur possedendo la propria sessualità. Più ti senti meglio con te stesso, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) La cantantepromuove il. La vincitrice di cinque Grammy Awards e due Latin Grammy Awards è la co-fondatrice e brand advisor di Playground, il nuovo marchio dilanciato nel 2022, per sostenere la visione positiva del sesso in merito alla salute, ale al piacere. Il brand offre prodotti innovativi per l’intimità approvati dalla FDA (Food and Drug Administration), che migliorano la salutedelle donne. Il post di, co-fondatrice e brand advisor di Playground“Ho trascorso tutta la mia carriera a incoraggiare tutti, ma soprattutto le donne a sentirsi più forti pur possedendo la propria sessualità. Più ti senti meglio con te stesso, ...

