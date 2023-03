Belgio | Lukaku segna e risponde alle critiche | “Solo Dio può giudicarmi” FOTO

(Di mercoledì 29 marzo 2023) In una delle stagioni più difficili della sua carriera, Romeluinizia a togliersi qualche sassolino dscarpe. L’attaccante dell’Inter ha realizzato 4 gol in 2 partite con la maglia delcontro Svezia e Germania e dopo il successo sui tedeschi si è concesso una storia instagram dal sapore polemico.sfrutta un meme molto popolare raffigurante una scena del film d’animazione ‘Tangled’ che vede il protagonista spal muro con diverse lame puntate. Un meme che sui social si usa per delle opinioni impopolari, anche se Rom si limita a scrivere: “dio può”, con le note in sottofondo di, appunto, ‘Only God can judge me’ di Tupac Shakur. L’attaccante è stato molto criticato per il suo rendimento al Mondiale, dove sbagliò diverse reti ...

Squillo Martedì, in occasione dell'amichevole contro la Germania giocata e vinta a Colonia per 3 - 2, CDK è entrato a venti minuti dalla fine al posto die ha costruito il gol del 3 - 1 di ...... collegamento vincente Stasera è andata in scena un'amichevole Nazionale tra Germania e. I ... Ha aperto le danze Yannick Carrasco al 6 minuto, e ha raddoppiato Romeludopo soli tre minuti.Ilha rigenerato, vediamo se beneficerà anche l'Inter. Inutile dire che conterà solo vincere, sennò altri summit alla vigilia dell'ennesimo faccia a faccia con la Juventus, in palio la ...

Romelu Lukaku è tornato, almeno con il Belgio. Nonostate un gol fondamentale per l'Inter, che è valso il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League, la sua stagione in nerazzurro ad ...Romelu Lukaku vuole riprendersi l’Inter, vuole tornare ad essere protagonista con la maglia nerazzurra, perché in nerazzurro è voluto tornare, ha fatto i salti mortali pur di lasciare Londra dopo ...