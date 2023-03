Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino? “Gli ho rotto le ossa più volte” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Domenica 26 marzo, in prima serata su Italia 1, è andato in onda il terzo appuntamento de “Le Iene Inside”, spin off del programma di Italia 1. Nina Palmieri e Nicola Barraco hanno parlato di amore in un viaggio incredibile tra le sue infinite sfumature. Tra i sei ambasciatori speciali dell’amore interpellati per l’occasione figura anche Belen Rodriguez, conduttrice de “Le Iene”, che un anno fa si è riconciliata per la seconda volta con il marito Stefano De Martino. La showgirl argentina ha risposto con la consueta sincerità alle domande di Nina Palmieri. Belen: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione” “Tuo marito è birichino?”, ha chiesto la Iena. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha ammesso Belen. Più ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 marzo 2023) Domenica 26 marzo, in prima serata su Italia 1, è andato in onda il terzo appuntamento de “Le Iene Inside”, spin off del programma di Italia 1. Nina Palmieri e Nicola Barraco hanno parlato di amore in un viaggio incredibile tra le sue infinite sfumature. Tra i sei ambasciatori speciali dell’amore interpellati per l’occasione figura anche, conduttrice de “Le Iene”, che un anno fa si è riconciliata per la seconda volta con il maritoDe. La showgirl argentina ha risposto con la consueta sincerità alle domande di Nina Palmieri.: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione” “Tuo marito è birichino?”, ha chiesto la Iena. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De!”, ha ammesso. Più ...

