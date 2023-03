Belen Rodriguez | le foto con il pancione svelano la verità sulla gravidanza

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Gli indizi che avevano fatto sospettare unaChe, 38 anni compiuti a settembre, non avesse pancini sospetti lo avevamo visto tutti, ma alcuni indizi avevano fatto sospettare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefani66135695 : @francescaalleg4 @GrandeFratello @FabrizioCorona_ è un uomoooooooooooooooo belen rodriguez e ' una donna antonina… - redazionerumors : Belen Rodriguez ha voluto commentare i rumors sulla sua terza gravidanza con un simpatico post su Instagram, nel qu… - ClaudiaFucci82 : @vvieiramichelle Kristen Stewart. Ha una mascella/mento/bocca che me la fanno sembrare davvero poco bella tutta, an… - RegalinoV : Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? Arriva l’ilare smentita su Instagram - occhio_notizie : #Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla gravidanza e svela la verità con delle foto che ha pubblicato sui social.… -

Gli indizi che avevano fatto sospettare una gravidanza Che, 38 anni compiuti a settembre, non avesse pancini sospetti lo avevamo visto tutti, ma alcuni indizi avevano fatto sospettare un dolce segreto. Prima di tutto l'assenza a una puntata de ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da. E ad un certo è intervenuta Elena Di Cioccio , storico volto della trasmissione per tantissimi anni, facendo un'importante rivelazione mai fatta prima. Di cosa si tratta Quest'...E sono sempre di più le coppie di famosi che scelgono di farlo, comee Stefano De Martino. Il motivo Evitare che l'eccessiva risonanza mediatica possa "rovinare" la relazione. Su ...

E’ incinta o non è incinta Belen Rodriguez leva ogni dubbio e sui social posta una foto insieme ai suoi amici in cui ha un bel pancione finto. “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due!Intanto con Stefano De Martino è tutto rosa e fiori. Gli indizi che avevano fatto sospettare una gravidanza Che Belen Rodriguez, 38 anni compiuti a settembre, non avesse pancini sospetti lo avevamo ...