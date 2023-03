Belen incinta del terzo figlio? «Vi racconto io come stanno le cose» La showgirl svela la verità

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 29 marzo 2023)? È stato decisamente il pettegolezzo più rumoroso delle ultime settimane. Laargentina, stando al tam tam delle indescrizioni sui social, sembrava stesse aspettando il(il secondo da Stefano De Martino). Voci che hanno trovato presto una smentita dalla diretta interessata., infatti, ha condiviso una foto in cui sfoggia il pancione. Ma servono pochi secondi per capire che in realtà si tratta di un pancino finto. Vediamo cosa sta succedendo., la foto che smentisce la gravidanza L’ipotetico annuncio della gravidanza diavrebbe potuto mettere a tacere tutte le indiscrezioni che circolano in rete sulla presunta crisi tra lae il papà di Santiago, Stefano De Martino, smentita ...