Beccaria e Alla Grande alla Defi Atlantique: partenza sabato 1 aprile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ricominciano le sfide per Ambrogio Beccaria a bordo di alla Grande Pirelli, il Class40 che ha chiuso al secondo posto la Route du Rhum 2022: il velista milanese partirà infatti da Pointe-à-Pitre in Guadalupa per la Defi Atlantique alle ore 11 locali (17 italiane). La regata, promossa dalla Grand Pavois Organisation, si presenta come una return transat, ovvero una competizione per tutti quei team che, dopo le transatlantiche invernali con rotta verso i Caraibi, vogliono riportare a casa le imbarcazioni via mare. Anche Alberto Bona al via della Defi Atlantique Il percorso prevede una lunghezza di 3500 miglia divise in due tappe. La prima fino a Horta, nelle Azzorre, e la seconda, che partirà il 16 ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ricominciano le sfide per Ambrogioa bordo diPirelli, il Class40 che ha chiuso al secondo posto la Route du Rhum 2022: il velista milanese partirà infatti da Pointe-à-Pitre in Guadalupa per laalle ore 11 locali (17 italiane). La regata, promossa dGrand Pavois Organisation, si presenta come una return transat, ovvero una competizione per tutti quei team che, dopo le transatlantiche invernali con rotta verso i Caraibi, vogliono riportare a casa le imbarcazioni via mare. Anche Alberto Bona al via dellaIl percorso prevede una lunghezza di 3500 miglia divise in due tappe. La prima fino a Horta, nelle Azzorre, e la seconda, che partirà il 16 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tfrab : @marco_beccaria E una cosa correlata, ma non necessariamente in rapporto di causa effetto: sempre più quello che er… - PressMareItalia : Ambrogio Beccaria e Alla Grande Pirelli in partenza per la Défi Atlantique #ambrogiobeccaria #allagrandepirelli… - RivistaBolina : I due velisti italiani balzati negli ultimi mesi ai vertici dei Class 40 figurano tra i 13 equipaggi in gara alla… - Selflearning27 : @Agenzia_Ansa Cesare Beccaria, non proprio uno stravagante eversivo, scriveva che proibire le armi è il primo atto… - marco_beccaria : @tfrab @stebaraz Quindi, laicamente, bisognerebbe fare due conti. Dai quali però la fonte che esce meglio a fine ci… -