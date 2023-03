B&B a Milano Marittima

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI bed and breakfast (dall’inglese “letto e colazione”) sono strutture ricettive private, a gestione familiare, che offrono alloggio e prima colazione in una delle camere disponibili (in genere due o tre). Sono la soluzione low-cost per antonomasia, sebbene non manchino B&B cosiddetti “di charme”, eleganti e finemente attrezzati, dalle tariffe giornaliere paragonabili a quelle di un hotel 3 Stelle Superior o addirittura di un 4 Stelle. La cucina dell’appartamento o della casa adibiti a B&B è ad uso esclusivo degli ospiti ed è lì che i proprietari predispongono tutto ciò che occorre per la colazione dei loro clienti (caffettiera per il caffè, bustine di tè e tisane, latte fresco in frigorifero, fette biscottate, biscotti, dolci fatti in casa, miele, confetture monoporzione e così via). Nel caso di un B&B in una località di mare – prendiamo ...