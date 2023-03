Bastoni-Inter, parti distanti ma no nuovo ‘caso Skriniar’: i motivi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci sarebbe distanza nella trattativa per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni con l’Inter, ma non si temerebbe nuovo ‘caso Skriniar’. RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la trattativa per il rinnovo di Alessandro Bastoni con l’Inter prosegue come una normale trattativa. Le parti stanno parlando da tempo e c’è distanza fra domanda e offerta. Tuttavia non si teme un nuovo “caso Skriniar“. Il club nerazzurro vuole il difensore e quest’ultimo vuole la società meneghina. Ciò non sta a significare che si tratta di un accordo sicuro né è in grado di zittire le pretendenti soprattutto inglesi, dove Pep Guardiola è un suo grande estimatore, né elimina i problemi finanziari del club nerazzurro. Quest’ultimo è pronto a ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ci sarebbe distanza nella trattativa per il rinnovo di contratto di Alessandrocon l’, ma non si temerebbe. RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la trattativa per il rinnovo di Alessandrocon l’prosegue come una normale trattativa. Lestanno parlando da tempo e c’è distanza fra domanda e offerta. Tuttavia non si teme un“caso Skriniar“. Il club nerazzurro vuole il difensore e quest’ultimo vuole la società meneghina. Ciò non sta a significare che si tratta di un accordo sicuro né è in grado di zittire le pretendenti soprattutto inglesi, dove Pep Guardiola è un suo grande estimatore, né elimina i problemi finanziari del club nerazzurro. Quest’ultimo è pronto a ...

