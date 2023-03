Bastano 8 000 passi | una o due volte alla settimana | per abbassare il rischio di mortalità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdrianaArchadri : @rusembitaly Queste esternazioni farneticanti fanno forse breccia tra la vostra popolazione ma nelle dittature libe… - TakaBanda1 : @2Claudiano79 @DavideGiac @GuidoAnzuoni Se bastano 50.000. - andrewsword2 : RT @Uther_Pendrqgon: 1.000 / 1.500 euro al giorno sono tanti soldi ! È quello che incassiamo più o meno tutti i giorni, è più di quanto fac… - Uther_Pendrqgon : 1.000 / 1.500 euro al giorno sono tanti soldi ! È quello che incassiamo più o meno tutti i giorni, è più di quanto… - GrmVit : @LilianaArmato @GiorgiaMeloni Leggermente? Altro che cazzi ,questo e' un paraculo da paura,usurpa 15.000€al mese se… -

... Quote : CINQUE QUATTRO TRE DUE Giocare a VinciCasa e i premi Per giocare2 euro e si possono scegliere 5 numeri sui 40 disponibili, per provare a vincere una casa e 200.subito. Ma si ...Centinaia di milioni di euro utilizzati per tappare i buchi di una barca che affonda, anziché investirli in una ristrutturazione del sistema, Il bluff della giunta Cirio non regge più: non...Stavolta4,9 miliardi di euro, dei quali oltre un miliardo va alla Sanità. "Sostenere ...reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.euro ...