Basket: Nba, super Curry trascina Golden State al successo in rimonta su New Orleans (Di mercoledì 29 marzo 2023) San Francisco, 29 mar. -(Adnkronos) - I campioni Nba in carica di Golden State (40-37) vincono in rimonta per 120-109 in casa su New Orleans (38-38). Sotto anche di 20 lunghezze nel primo tempo, i Warriors confezionano uno dei loro classici terzi quarti dominanti (39-26) e completano la rimonta con una frazione finale da 35-20, cogliendo un successo importante contro una squadra a pari record. Ai Pelicans non basta un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 26 punti di Brandon Ingram e i 21 di Trey Murphy, vedendo interrompersi una striscia di quattro successi in fila per ritornare al 50% di vittorie. Golden State passa il primo tempo a bisticciare con gli avversari, in particolare Draymond Green che si prende il 17° tecnico stagionale per un ...

