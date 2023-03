Basket: Nba, Banchero non basta ai Magic, i Grizzlies si impongono 113-108 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Memphis, 29 mar. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga di Memphis (48-27) su Orlando (32-44) per 113-108 che permette ai Grizzlies di consolidare il secondo posto nella Western Conference Nba. Sotto di 23 nel terzo quarto, i Magic non mollano e riaprono la partita fino a tornare a -5 con 38 secondi da giocare, ma la freddezza di Desmond Bane dalla lunetta (8/10 nel finale) chiude i conti in favore dei padroni di casa, capaci di vincere la settima partita consecutiva. Senza Ja Morant a cui viene risparmiata la prima partita di un back-to-back, Memphis si prepara al meglio per la prima di due gare in fila contro gli L.A. Clippers. Bane non è decisivo solamente con i tiri liberi ma anche con i suoi 31 punti finali, leader di cinque giocatori in doppia cifra tra cui 20 punti di Xavier Tillman, 16 a testa per Jaren Jackson Jr. e Luke Kennard e 13 per Dillon ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Memphis, 29 mar. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga di Memphis (48-27) su Orlando (32-44) per 113-108 che permette aidi consolidare il secondo posto nella Western Conference Nba. Sotto di 23 nel terzo quarto, inon mollano e riaprono la partita fino a tornare a -5 con 38 secondi da giocare, ma la freddezza di Desmond Bane dalla lunetta (8/10 nel finale) chiude i conti in favore dei padroni di casa, capaci di vincere la settima partita consecutiva. Senza Ja Morant a cui viene risparmiata la prima partita di un back-to-back, Memphis si prepara al meglio per la prima di due gare in fila contro gli L.A. Clippers. Bane non è decisivo solamente con i tiri liberi ma anche con i suoi 31 punti finali, leader di cinque giocatori in doppia cifra tra cui 20 punti di Xavier Tillman, 16 a testa per Jaren Jackson Jr. e Luke Kennard e 13 per Dillon ...

