Basket, EuroCup: Venezia sconfitta dal Prometey nell’ultima giornata della regular season (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si conclude con una sconfitta la regular season di EuroCup per la Reyer Venezia, battuta dalla capolista Prometey con il punteggio di 93-76. Gli ucraini si sono imposti nettamente, vincendo il gruppo A, mentre i veneti in questo modo concludono al quinto posto e ora dovranno affrontare il primo turno dei playoff senza avere il fattore campo dalla propria parte. Non bastano a Venezia le buone prestazioni di Amedeo Tessitori e Jayson Granger, che mettono a referto entrambi 17 punti. Il miglior marcatore del match è Gian Clavell con 25 punti, ma per il Prometey ci sono anche i 14 punti di Balvin e Stephens. Inizio disastroso per la squadra di coach Spahija, che dopo quattro minuti si trova sotto di nove punti (14-5). Il primo quarto è tutto per i padroni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si conclude con unaladiper la Reyer, battuta dalla capolistacon il punteggio di 93-76. Gli ucraini si sono imposti nettamente, vincendo il gruppo A, mentre i veneti in questo modo concludono al quinto posto e ora dovranno affrontare il primo turno dei playoff senza avere il fattore campo dalla propria parte. Non bastano ale buone prestazioni di Amedeo Tessitori e Jayson Granger, che mettono a referto entrambi 17 punti. Il miglior marcatore del match è Gian Clavell con 25 punti, ma per ilci sono anche i 14 punti di Balvin e Stephens. Inizio disastroso per la squadra di coach Spahija, che dopo quattro minuti si trova sotto di nove punti (14-5). Il primo quarto è tutto per i padroni ...

