Basket, EuroCup: Trento chiude in bellezza, battuto il Wroclav (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è conclusa alla Blm Group Arena la stagione europea della Dolomiti Energia Trento che ha affrontato i polacchi dello Slask Wroclav. Le due formazioni occupavano le ultime due posizioni del gruppo B dell’EuroCup e ormai erano fuori dai giochi per un posto ai playoff. Match, dunque, che non aveva nulla da mettere in palio, tranne l’orgoglio di chiudere con un acuto. Ecco come è andata. Parte subito forte Trento, che trova due triple con Flaccadori e Atkins, mentre poi è Grazulis ad andare tre volte a segno per il 12-5 iniziale. Provano a restare in scia i polacchi, ma Trento dà un altro scossone con la tripla di Conti e arriva al +10 con 2’ da giocare ancora nel primo quarto. Un paio di errori limitano Trento in attacco nel finale e si va al primo stop sul 19-9. Due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è conclusa alla Blm Group Arena la stagione europea della Dolomiti Energiache ha affrontato i polacchi dello Slask. Le due formazioni occupavano le ultime due posizioni del gruppo B dell’e ormai erano fuori dai giochi per un posto ai playoff. Match, dunque, che non aveva nulla da mettere in palio, tranne l’orgoglio dire con un acuto. Ecco come è andata. Parte subito forte, che trova due triple con Flaccadori e Atkins, mentre poi è Grazulis ad andare tre volte a segno per il 12-5 iniziale. Provano a restare in scia i polacchi, madà un altro scossone con la tripla di Conti e arriva al +10 con 2’ da giocare ancora nel primo quarto. Un paio di errori limitanoin attacco nel finale e si va al primo stop sul 19-9. Due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Prometey-Venezia 39-25 Eurocup 2022-2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Prometey-Venezia #39-25 #Eurocup - OA_Sport : Basket: Brescia sconfitta in Turchia, chiude da settima la regular season di EuroCup. Ora di nuovo viaggio turco o… - sportface2016 : Basket #Eurocup - Brescia crolla in Turchia, vince il Bursaspor - zazoomblog : Bursaspor-Brescia stasera in tv: canale orario e diretta streaming Eurocup 2022-2023 basket - #Bursaspor-Brescia… - Deepnightpress : Pronostico Bursaspor vs Germani Basket Brescia Eurocup Basket 28-03-23 #DreamBig | #RoadToGreatness | #7DAYSEuroCup… -