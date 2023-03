Baseball | Europei 2023 in Repubblica Ceca dal 24 settembre all’1 ottobre

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Si terranno inglidi, in programma dal 24sui diamanti di Praga, Brno, Ostrava, Trebic e Blansko. Si tratta della terza edizione della competizione organizzata dal paese ceco dopo quelle del 2005 e del 2014 (con la Germania). L’Italia, terza nell’ultima edizione, proverà ad interrompere il dominio recente dei Paesi Bassi, reduci da quattro successi consecutivi. Gli azzurri giocheranno la fase a gironi a Trebic, nel gruppo B, e se la vedranno con Ungheria, Svezia e Gran Bretagna mentre il Regno dei Paesi Bassi è la teste di serie del gruppo C composto da Francia, Ucraina e Croazia e che verrà disputato a Brno. Germania, Israele, Belgio e la neopromossa Svizzera completano il girone D con ...

Sarà la Repubblica Ceca ad ospitare la trentasettesima edizione dei Campionati Europei 2023 di baseball. Come comunicato dalla FIBS il 29 marzo, la rassegna continentale tornerà nell'est Europa (dopo ...