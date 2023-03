Basco rosso: arriva su Raiuno la docuserie dedicata al reparto d’élite dei carabinieri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Con la docuserie “Basco rosso”, per la prima volta le telecamere Rai raccontano l’addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei carabinieri. Si tratta degli Squadroni Eliportati Cacciatori, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. La docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, andrà in onda su Rai1, a partire da lunedì 3 aprile, alle 23.35, per quattro appuntamenti I protagonisti di Basco rosso non sono Rambo, anche se ad essere sinceri un po’ lo ricordano. A differenziarli da lui è, assicura il direttore di Rai Approfondimento Antonio Di Bella, “la non esaltazione della fisicità dell’azione, l’aspetto di crescita e di umanità e l’attenzione degli istruttori per lo sviluppo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Con la”, per la prima volta le telecamere Rai raccontano l’addestramento per entrare in uno dei più importanti repartidell’Arma dei. Si tratta degli Squadroni Eliportati Cacciatori, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. La docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, andrà in onda su Rai1, a partire da lunedì 3 aprile, alle 23.35, per quattro appuntamenti I protagonisti dinon sono Rambo, anche se ad essere sinceri un po’ lo ricordano. A differenziarli da lui è, assicura il direttore di Rai Approfondimento Antonio Di Bella, “la non esaltazione della fisicità dell’azione, l’aspetto di crescita e di umanità e l’attenzione degli istruttori per lo sviluppo ...

'Basco Rosso', quando i Carabinieri sono chiamati a "superare i propri limiti" Come si diventa da "semplice" carabiniere a Basco Rosso, quel membro del reparto specializzato nella lotta alla criminalità in condizioni estreme A rispondere a questa domanda ci pensa la docu - serie intitolata proprio Basco Rosso

"Basco rosso", la serie tv girata a Livorno: presentata a Roma la produzione Rai Livorno, 29 marzo 2023 – E' girata a Livorno la serie tv "Basco rosso" che andrà in onda sulla Rai. Inizia con il rombo di un caccia e con un affettuoso omaggio alla memoria di Gianni Minà la conferen ...

La docu-serie sui segreti dei Carabinieri d'élite "Basco Rosso", la docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, andrà in onda su Rai1, a partire da lunedì 3 aprile, alle 23.35, per quattro appuntamenti. "Basco Rosso" è il raccont ...