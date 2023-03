Bari, 32enne georgiana accoltellata in casa. Fermato il marito: gli abiti ancora sporchi di sangue (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gli agenti di Bari hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 47 anni, di nazionalità georgiana. È accusato del tentato omicidio della moglie 32enne avvenuto a coltellate ieri mattina nella loro abitazione nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. La segnalazione di una donna con ferite d’arma da taglio era giunta alla Sala Operativa della Questura. Bari, la donna georgiana colpita con un coltello da cucina I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno verificato che la vittima era stata aggredita e gravemente ferita dal proprio marito, fuggito poi a bordo di un’automobile.Immediatamente sono state diramate le ricerche dell’uomo, individuato dai “Falchi” della Squadra Mobile in via Davanzati, nel centro di Bari. Indossava ancora gli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gli agenti dihanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 47 anni, di nazionalità. È accusato del tentato omicidio della moglieavvenuto a coltellate ieri mattina nella loro abitazione nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. La segnalazione di una donna con ferite d’arma da taglio era giunta alla Sala Operativa della Questura., la donnacolpita con un coltello da cucina I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno verificato che la vittima era stata aggredita e gravemente ferita dal proprio, fuggito poi a bordo di un’automobile.Immediatamente sono state diramate le ricerche dell’uomo, individuato dai “Falchi” della Squadra Mobile in via Davanzati, nel centro di. Indossavagli ...

