Bardelli TicketOne: “Biglietti Napoli-Milan vendita libera, ecco come funziona” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Biglietti Napoli-Milan di Champions League: Amedeo Bardelli di TicketOne spiega come funziona la vendita libera dei tagliandi. Napoli-Milan valida per i quarti di ritorno di Champions League, è una delle partite più attese della stagione. A Napoli è già corsa al tagliando. Al momento i Biglietti per Napoli-Milan possono essere acquistati solo da chi ha un abbonamento e la prelazione scadrà domani 30 aprile alle ore 12. “L’abbonato può acquistare un singolo ticket e non può acquistarne per altri, questo perché in quanto abbonato ha diritto ad uno sconto personale che non vale per gli altri, oltre ovviamente al diritto di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023)di Champions League: Amedeodispiegaladei tagliandi.valida per i quarti di ritorno di Champions League, è una delle partite più attese della stagione. Aè già corsa al tagliando. Al momento iperpossono essere acquistati solo da chi ha un abbonamento e la prelazione scadrà domani 30 aprile alle ore 12. “L’abbonato può acquistare un singolo ticket e non può acquistarne per altri, questo perché in quanto abbonato ha diritto ad uno sconto personale che non vale per gli altri, oltre ovviamente al diritto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Bardelli TicketOne: 'Biglietti Napoli-Milan vendita libera, ecco come funziona' #CalcioNapoli #ChampionsLeague… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TICKETONE - Il resp. Bardelli: 'Biglietti per Napoli-Milan di Champions? Prima fase per gli abbonati, poi per chi ha la… - infoitsport : TicketOne, Bardelli a CN24: 'Biglietti Napoli Milan in vendita solo per chi ha la Fidelity Card, solo 1 posto per o… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TICKETONE - Il resp. Bardelli: 'Biglietti per Napoli-Milan di Champions? Prima fase per gli abbonati, poi per chi ha la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TICKETONE - Il resp. Bardelli: 'Biglietti per Napoli-Milan di Champions? Prima fase per gli abbonati, poi per chi ha la… -